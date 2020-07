NESTÁDO - Háj ve Slezku

Mnoho ľudí tento rok chtiac - nechtiac odložili svoje prímorské dovolenky a rozhodli sa ich vymeniť za dovolenky v domovine, prípadne v susediacich krajinách. Ponúkam Vám teda typ na pekný deň so zvieratami - pre Vás alebo deti.

Mala som šťastie a tvorím pár s kreatívnym mužom, ktorý darčeky nenecháva na poslednú chvíľu a neodbaví to kyticou ruží, prípadne nákupom náušníc. Vďaka môjmu narodeninovému prekvapeniu sa dozviete aký zaujímavý deň môžete zažiť v susedných Čechách.

Moje ráno začalo o 8:00 v stajniach. Zoznámila som sa s dievčaťom, ktoré sem chodí brigádovať a dostala ma na starosť. Jedlo pre ustajnené kone už mala nachystané vo vedrách a tak som si nasadila gumáky, a začali sme roznášať do misiek. Okrem koní majú poníkov, kozy a teliatko, ktoré treba nakŕmiť tiež. Teliatko dostalo zarobené sušené mlieko a salo si to sosákom priamo z kýbla ( viď foto ). Ranná dávka roztomilosti kedy človek zvažuje miesto adpocie psa adopciu kravy. Kozy dostali iba suché pečivo. Za túto dobu už sa Vám najedli kone a je čas ich vyviesť do ohrád. Každý z nich má svoje miesto, neznesú niektorých z partie a preto sa musia odvádzať postupne podľa pravidiel.

Oddychová, ranná časť na prebudenie sa začala pomaly preklápať do druhej tretiny - pripravenie jedla na večeru do vedier. Nie všetci jedia to isté, záleží ako je dohodnuté s majiteľom. V cene ustajnenia máte nejaký základ, väčšinou však má každý kôň nejaké doplnky stravy. Po tomto rozbehu prišlo čistenie stajní. Kôň môže mať rôznu podstielku - seno, piesok alebo kombináciu. Smiech ma prešiel. Myslela som si, že to bude náročné, ale ono to ešte o trošku prekonalo moje predstavy. Vo vyhradenom časovom úseku som stihla vyčistiť 3 boxy. Postupne vraj človek získa prax a už mu to ide rýchlejšie.

Prišiel čas starostlivosti o poníka. Každý má svoje kozmetické nástroje. Zistíte, ktorý hrebeň a kefa sú na čo, popritom sa môžete neustále pýtať, čo Vás zaujíma a samozrejme prijímate informácie celkovo o fungovaní, starostlivosti, bežnom dni, atď. Po úprave dostal výbavu a išli sme skúsiť lonžovanie. Ak máte problémy s točením hlavy, tak držím palce, tiež mi nebolo všetko jedno.

Je to tu. Spoločné jazdenie na koňoch, na vychádzku už sme šli spoločne s priateľom. Koňa Vám vedú, ak ste úplný začiatočník, nemáte sa čoho báť. Pri cvale sa poriadne držte ! Bude Vás to nadhadzovať, celkom dosť. Počas tejto hodiny sa naučíte povely ( každý kôn počúva na iné slová, rovnako ako pes ) a jej konci si to vyskúšate sami v cvičnej ohrade.

Moju pracovnú dobu sme zakončili spoločným piknikom, na ktorý si môžete zobrať koňa so sebou, vybrala som si oslíka, ktorý bol už od rána veľmi prítulný, aby mu nebolo ľúto, že nie je kôn. Piknik nie je časovo obmedzený, areál je obrovský, takže si určite nájdete svoje pokojné miesto, kde môžete spracovať zážitky a užiť si dobroty.

Ak ste milovník zvierat ako ja, určite sa Vám to bude páčiť. Je to tu úžasné od miesta, zvierat, prístupu ľudí až po jedlo.

Viac informácii o tomto úžasnom mieste sa dočítate tu : https://www.nestado.cz/