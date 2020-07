Kranjska Gora

Najnznámejšie turistické stredisko v Slovinsku.Táto obec je výborným východiskovým bodom na rôznorodú turistiku.

Začiatkom júla sa nám konečne podarilo vypadnúť na pár dní na dovolenku. Dopredu sme mali vybrané Slovinsko, aj približnú oblasť, akurát s ubytovaním sme trošku bojovali. Cestovať so psom nie je vždy úplne jednoduché, pretože ešte je stále mnoho ubytovaní kde psov neakceptujú alebo berú iba malé plemená. Prvé ubytovanie v Apart Hotel Violica sme museli stornovať po telefonáte s pani, ktorá sa nenechala ukecať na nášho 27kg prcka, vraj to už nie je malý pes. Vďaka tejto komplikácii sme večer pred odjazdom nemali ubytovanie. Skoro ráno sme vyrazili, pred prejazdom slovinských hraníc sme sa rozhodovali, či ísť alebo ostať v Rakúsku, pretože média opäť hlásali paniku o nevpúšťaní Čechov od následujúceho dňa. Hranice sme prekročili aj vďaka mailu z ubytovania www.berghi.si kde milujú psíkov a už s radosťou očakávali náš príchod. Ubytovanie príjemné, celý apartmánový hotel voňal nevtieravou vôňou. Mali sme šťastie a možno aj vďaka malému množstvu turistov sme dostali apartmán za cenu klasickej dvojlôžkovej izby. Objednať si tu môžete aj chutné, sladko-slané raňajky, ktoré Vám naservírujú na stôl v dostatočnom a nie prehnanom množstve + čerstvo pripravené vajíčka podľa chuti.

Naša cesta do Slovinska bola cestou za dobrodružstvom nakoľko sme chceli konečne vyskúšať rafty a canyoning. Obe aktivity sme mali dohodnuté s http://www.alpicenter.cz/index.php. Sú to Češi, takže sa bezproblémov dohovoríte a pri kúpe 2 aktivít máte aj zľavu. Ďalšia výhoda je, že ak idete s deťmi väčšinou máte českého "sprievodcu" so sebou, takže nemusíte prekladať. Prístup na 1*. Canyoning - išli sme ten najjednoduchší, ktorí sa odporúča ľuďom, ktorí si to idú skúsiť prvýkrát. Ja nakoľko sa bojím výšok som z toho mala aj tak obavu, pretože sú tam skoky z max 4 metrovej výšky, prežila som. Je to neopísateľný zážitok a určite odporúčam prekonať strach, treba byť však pripravený, že tie výšky ( pre mňa výšky ) treba ozaj skočiť. Oblečení ste v neopréne, takže Vám tá 10 stupňová voda neprekáža. Plus sa treba pripraviť na to, že z parkoviska na bod štartu aktivity vedie 25 minútová, pešia cesta do kopca kde si nesiete neoprénový komplet, helmu a podsedák.

V okolí ubytovania je nádherná príroda. Martuljški slap bol vzdialený iba 8km. V blízkosti sú aj jazerá Jasná, ku ktorým vedie cesta lesom, na ktorej si môžete zašportovať. Kúpanie v týchto jazerách je pre odvážlivcov - otužilcov, teplota vody v nich asi nad 10 stupňov nestúpa.

Za návštevu stojí aj vodopád Virje. Teraz mali suchšie obdobie, takže aj vodopád vyzerá inak ako na obrázkoch, ktoré ste si možno gúglili. Kúpanie na mieste? Dá sa, po tých dňoch pri studenej vode, raftoch, canyoningu už si človek zvykne na tú teplotu.

Posledný deň sme sa kvôli horúcemu počasiu miesto turistiky vybrali k jazeru Bled. Ľudí bolo málo, nájdete tu upravené pláže, ktoré sú sprístupnené aj so psom. Iba jedna z nich je spoplatnená a so psom sa na ňu nedostanete. Nemusí Vás to mrzieť, lebo v okolí jazera je dostatok miesta na rozloženie deky. Celé jazero sa dá obísť dookola, jednu časť chodníka rekonštruujú, ale bez problémov sme prešli. Poslednou zástavkou nám bol prechod historickou roklinou Vintgar, ktorou sa dostanete až k vodopádu Šum. K tomuto vodopádu sa dá dostať aj z druhej strany zdarma, ale za nás bola roklina nádherná. Tá ľadovo čistá voda v Slovinsku má svoje čaro. Prechod roklinou stojí 5€ pre dospelého a 3€ za domáceho miláčika. Oceníte, že je to jednosmerná cesta, takže žiadne tlačenice, obchádzanie sa na tesno so psami a podobne. Späť na parkovisko vedú dve cesty a pri kúpe lístkov dostanete mapu, na ktorej sú zaznačené.

Tip na výdatnú večeru v Kranjskej Gore ? Lačni Kekec! Neviem, či iba my sme mali šťastie na čašníka, milovníka psov alebo je to tam samozrejmosťou. Každopádne náš pes dostal misku s vodou bez nutnosti pýtať si ju a ako bonus nám pán čašník doniesol pre neho na tanieriku aj sušené dobrotky. Samozrejme sa tu výborne najedia aj ľudia. Čašník Vám s radosťou poradí ich špeciality. Misu pre dvoch z osobnej skúsenosti odporúčam pre minimálne štyroch ľudí. My sme sa do sýta najedli z jednej pleskavice, hranolkov a cibuľových krúžkov. Veď možno skúsite sami.

Slovinsko je nádherná krajina, či už pri mori alebo v horách. Určite sa oplatí ju preskúmať a my sa sem budúci rok isto vyberieme na turistiku.