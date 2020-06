Mesto, ktoré ma neomrzí. Teraz máte jedinečnú možnosť sa netlačiť v davoch na Karlovom moste a v centre mesta sa najete za nepremrštené ceny.

Posledné roky chodí so mnou na 90% dovoleniek aj jeden z mojich psov. Všade kam sa dá dostať autom, tam sme spolu. Možno sa v tom mnohí nájdete a budú Vám nápomocné niektoré rady.

Ubytovanie :

Teraz sme boli ubytovaní v hoteli Kampa. Izby pekné, čisté, bohaté raňajky. Hotel je hneď vedľa parku = tvoj pes nemusí vykonávať potrebu na chodník, čo beriem ako obrovské plus. Pani, ktorá tento hotel vedie je veľmi príjemná a ústretová.Komplikácie sme mali s parkovaním, po príchode a aj na druhý deň, niekedy stačí ospravedlnenie bez klamstva, keď obe strany poznajú pravdu.

Ak hľadáte ozaj " dog friendly " hotel, tak za nás je to Clementin ! Úžasný personál, mali sme pripravenú misku aj kožušinku pre psa na ležanie. Raňajky tip top, ako bonus možnosť dať si prosseco. Umiestnenie hotela je v centre mesta, takže bobek na betón a parkovanie pri Vltave.

Čo navštíviť :

Nakoľko už sme boli v Prahe mnohokrát je zaujímavé, že sme objavili niečo nové. Určite zbehnite do Galérie oceľových figurín. S deťmi, bez detí, je to paráda. Všetko v galérii je interaktívne. Môžete si sadnúť do áut, vyštverať sa na dinosaura, objímať obľúbeného hrdinu + teraz ako bonus sme dostali kupónik na čaj alebo kávu hore v kaviarni zdarma.

Ďalej sme omrkli motýlí dom, ktorý sa nachádza v hračkárstve Hamleys. Maličký, ale nádherné kúsky. Dávajte si pozor, aby ste na nejakého nešlapli. My sme videli bohužiaľ jedného umierať, nakoľko žijú týždeň - maximálne dva, tak to asi môže vidieť kde kto.

Večerné posedenie v prírode - lúky pod Petřínom. Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, môžete so sebou zobrať aj hafa, kúpte si cestou nejakú mlsku, piknikujte a užívajte si výhľad.

Večerné posedenie za škaredého počasia - Black Angels bar, ak je voľné miesto, určite si sadnite k baru. Prípadne si rezervujte dopredu miesto pri bare, stojí to za to.

Unaviť psieho spoločníka som bola ráno v Zámeckom parku Konopište. Je to asi 40 minút od Prahy. Obrovský park, túlať sa tam dá kade tade. Pri hrade majú medvediu priekopu a v blízkosti je obrovské jazero. Strávili sme tu 3 hodiny plnohodnotnej prechádzky. Cez týždeň, mimo prázdnin, hneď ráno tam bolo minimum ľudí.

Kde sa najesť :

My sme sa riadili recenziami, ktoré sa nám zobrazili po vyťukaní názvu reštaurácie do googlu.

Reštaurácia Pod věží - milý personál, poradia s výberom, doporučia. Jedlo výborné. Sedenie si môžete vybrať z dvoch malých terás.

PORK´S - hrozne zlatá pani čašníčka, zhovorčivá, nevtieravá. Jedlo výborné - ich rebierka určite ochutnajte.

Inak v minulosti sme jedli aj v reštaurácii Mincovna. Nachádza sa v centre mesta na námestí, ale cenovo normálne, jedlo výborné, čašníci, ktorí poradia.

V Prahe je samozrejme more možností, ale niekedy v tom človek tápe, keď sa chce pre niečo rýchlo rozhodnúť. Momentálne je tam ozaj málo turistov mimo ČR/SR, veľa miesta, viac usmiatych ľudí. Stojí to za to, obehať si to tam bez čakania, bez tlačeníc v múzeách alebo zážitkových galériach. Výletom zdar.